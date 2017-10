El pasado viernes 29 de septiembre se estrenó por fin el tan esperado FIFA 18, videojuego que promete convertirse en el mejor simulador de fútbol de este año contra su rival de siempre: PES 2018. Sin embargo, muchos peruanos ven que algunos jugadores faltan entre los seleccionados nacionales.



​Los tres jugadores que no aparecen en el nuevo FIFA 18 son Paolo Guerrero, Miguel Trauco y Carlos Cáceda. ¿La razón? Para los dos primeros es bastante sencillo explicarlo, solo hace falta retroceder un año y el motivo se hace evidente.

PES 2016 (Foto: Trome) PES 2016 (Foto: Trome) PES 2016 (Foto: Trome)

En 2016, el Clube de Regatas do Flamengode Brasil fue fichado en exclusiva para Pro Evolution Soccer. De esta manera, Konami se aseguró no solo de que tenga en su posesión la mayoría de la Liga Brasilera, sino también de dejar a Paolo Guerrero y a Miguel trauco fuera de las siguientes entregas de FIFA.



Para Carlos Cáceda es un poco más complicado encontrar el motivo exacto. El arquero del Club Universitario de Deportes no aparece en FIFA 18, pero si aparece en PES 2018 con un "equipo libre". Además, tenemos que tomar en cuenta que este año, PES adquirió las licencias del Club Sporting Cristal junto al Club Alianza Lima.



¿Será una señal para indicarnos que Konami está negociando con Universitario de Deportes? De momento solo nos queda especular los motivos, pero no sería raro que esta información se confirme en las próximas actualizaciones, considerando a los primeros dos clubes peruanos que ya están dentro del juego.