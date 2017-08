En la E3 del año pasado, Microsoft presentó un vídeo en el que se jactaban de haber creado la consola más poderosa de la historia, llamándola Project Scorpio. Este año conocimos su nuevo nombre: Xbox One X, y ahora sabremos que habrá una edición especial con el nombre original de la consola.



La filtración pasó en Alemania, en las sedes de las tiendas Saturn y Mediamarkt, que abrieron la reserva de la consola por unos minutos dejando conocer la imagen de esta versión de la nueva Xbox One X, cuyo lanzamiento será el 7 de noviembre a nivel mundial.

Xbox One Scorpio Edition (Foto: Vandal) Xbox One Scorpio Edition (Foto: Vandal) Xbox One Scorpio Edition (Foto: Vandal)

En las fotos podemos ver que esta versión tendrá el nombre "Project Scorpio" de color verde, tanto en la cobertura de la consola como en el control. Además, podemos observar que la superficie de la misma no será igual a las Xbox One que ya están a la venta.



Esto podría confirmar que sería la edición del "día uno"​, una edición limitada de esta consola que mantendría su nombre original, pero aún no se sabe si costará igual que la Xbox One X, si será la primera versión que saldrá de forma comercial o si será una edición de coleccionista.



De momento solo queda esperar al anuncio oficial de Microsoft, que se espera en su conferencia en la Gamescom 2017. La nueva Xbox One X correrá juegos a 4K de forma nativa, 6 teraflops de capacidad de procesamiento gráfico, 326 GB por segundo de ancho de banda y 12 GB GDDR5 de memoria gráfica.

Caja de la Xbox One Scorpio Edition (Foto: Vandal) Caja de la Xbox One Scorpio Edition (Foto: Vandal) Caja de la Xbox One Scorpio Edition (Foto: Vandal)

Xbox One Scorpio Edition vista de lado (Foto: Vandal) Xbox One Scorpio Edition vista de lado (Foto: Vandal) Xbox One Scorpio Edition vista de lado (Foto: Vandal)