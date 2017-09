Cada vez está más cerca el estreno del nuevo Forza Motorsport 7 de Turn10 Studios, que promete convertirse en el mejor simulador de carreras de este año. Ahora, a través de su página web, ha anunciado un pack de coches basados en "The Fate of the Furious" la última película de la saga "Fast & Furious".



Este pack será gratuito para aquellas personas que tengan las ediciones Deluxe y Ultimate, mientras que para los que tengan la edición Standard, este DLC podrá comprarse por separado por 9,99 euros a través de la web oficial de Xbox One o Windows Store.

The Fate of the Furious Car Pack (Video: Turn10Studios)

Este pack incluye el Chevrolet Corvette del 1966, el Dodge Charger del 1968, el Jaguar F-TYPE RCoupe del 2015, el Plymouth GTX del 1971, el Subaru WRX STI, el Dodge Demon a estrenarse el 2018, el Chevrolet Fleetline Special del 1951, el Mercedes-AMG GT S del 2015, el Subaru BRZ del 2013 y el Local Motors Rally Fighter del 2014.



Todos estos autos estarán fielmente ​representados como en la película que se estrenó el pasado mes de abril. Este título será exclusivo para la Xbox One y PC, y los desarrolladores prometen que para la versión de la Xbox One X ofrecerán un renderizado a 4K reales.