El pasado mes de mayo salió a la venta el juego de terror multijugador Friday the 13th: The Game, basado en el mítico personaje Jason en formato digital. Ahora, su desarrolladora ha confirmado la versión física para este 13 de octubre, coincidiendo casualmente en un viernes.



​El juego ha obtenido buenas calificaciones en las diferentes plataformas como PS4, Xbox One y PC, aunque muchos usuarios han reportado errores en el juego y algunos problemas en los servidores en el momento de jugar. A pesar de todo, es un título muy divertido para jugar con los amigos y está bien balanceado para que no se sienta injusto en ninguna de las dos partes (asesino y sobrevivientes)

Jason Voorhees (Foto: Internet)

Jason es un personaje que no necesita presentación. Protagonista de su propia franquicia, ha asustado a generaciones con sus diversas apariciones cinematográficas. Este juego se basa en él, y en siete consejeros de Camp Crystal, lugar en donde tendrán que sobrevivir de la caza de Jason Voorhees.



Para ello, los jugadores estarán en un mundo semi-abierto en donde tendrán que jugar en equipo para poder superar al jugador que controle a Jason, ya que tiene poderes especiales como sentir a jugadores cercanos y teletransportarse a cualquier parte del mapa que quiera. Si los consejeros logran cumplir ciertas características, uno de ellos podrá convertirse en el nemesis de Jason: Tommy Jarvis, o ganar de forma épica con un "epic win condition".



Este juego ha vendido más de 1.8 millones de unidades en todas sus versiones, y es uno de los proyectos que comenzaron en Kickstarted más exitosos de todos los tiempos. En USA el formato físico costará aproximadamente 40 dólares, y las reservan ya han comenzado a agotarse en Amazon.