La página oficial de Humble Bundle es conocida internacionalmente por sus ofertas en paquetes de juegos y porque a veces, como ahora, regalan algunos de manera virtual, sí, juegos gratis. Shadow Warrior estará disponible por sólo 2 días. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente:



►Debes ingresar a este enlace.

►Entrar con tu cuenta de Humble Bundle (si no tienes, crear una)

►Conectar tu cuenta de Steam.

►Hacer click en "Add to cart".

►En la pestaña del carrito hacer click en "Get it for free!" y listo.

Shadow Warrior: Special Edition (Foto: Steam) Shadow Warrior: Special Edition (Foto: Steam)

Shadow Warrior es un juego de disparos en primera persona, en donde el jugador controla a un mercenario ninja llamado Lo Wang, que tiene que luchar con hordas de demonios en arenas de batalla, que van haciéndose más grande conforme avanza el juego. Las armas que puedes utilizar van desde escopetas hasta lanzacohetes, incluyendo ballestas y katanas para el combate cuerpo a cuerpo.



La edición que se está regalando es Shadow Warrior: Special Edition, el remake del juego original de 1997 realizado en el 2013 bajo el desarrollo de Flying Wild Hog. El título se lanzó para PC a través de Humble Bundle, Steam, GOG y GetGames, llegando PlayStation 4 y Xbox One en octubre del 2014.