En la E3 del 2014 se presentó esta propuesta. Un videojuego completamente dibujado a mano. Al mismo estilo de los dibujos antiguos llega CupHead, una experiencia única para los amantes de los videojuegos y lo retro.

En el desarrollo se presentaron múltiples problemas. Sin duda el más complejo fue el dibujo a mano realizado cuadro por cuadro. Dibujantes expertos se tardaron casi tres años para llenar de animaciones y contenido a este juego de XboxyPC.

Cuphead Launch Trailer

► ¡Increible! Mira el nuevo trailer de Red Dead Redemption 2

En la historia CupHead y Mugman, los protragonistas, han sido engañados por el diablo. Apostaron sus almas a los dados y han perdido. Deberán eliminar a los deudores del diablo para que los perdone y poder recuperar sus almas.

No solo los gráficos son sorprendentes, también han cuidado mucho el audio del juego y su jugabilidad. Tiene una respuesta de personaje muy precisa y esto hace que esquivar y disparar no sea un impedimento a la hora de medir la dificultad. Te recordamos que este juego es exclusivo de PC y de Xbox One.