Hace unos días veíamos un trailer de Marvel vs. Capcom: Infinite mostrando el modo de pelea de Haggar (Final Fight), Nemesis (Resident Evil), Frank West (Dead Rising) y Spider-Man en la Comic-Con de San Diego, California.



Un fanático subió el vídeo a las redes sociales, confirmando estos personajes para la entrega junto a Gamora y Thanos, además de un nuevo mapa en donde luchan: M.O.D.O.K.'s Lair.​ Además, podemos ver cómo lucen las habilidades especiales de estos personajes y también con el máximo de carga.

Marvel vs. Capcom: Infinite (Foto: marvelvscapcominfinite) En Marvel vs. Capcom: Infinite vuelve el recordado Megaman (Foto: marvelvscapcominfinite)

En la EVO 2017 pasada, fue la última vez que veíamos competiciones de Ultimate Marvel vs. Capcom 3, ya que al parecer la edición del próximo año tendría como protagonista el nuevo título de Capcom. Además, no se incluyó en el anuncio oficial del EVO Japan 2018 a estos dos juegos, lo cuál indica que para el EVO 2018 habrán grandes sorpresas.



Aún quedan muchos personajes que los fans quieren ver en este juego, pero solo queda esperar los anuncios oficiales o a tener el juego en la mano. Marvel vs. Capcom: Infinite, la siguiente gran entrega del famoso crossover entre Marvel Comics y Capcom, llegará el 19 de septiembre a PlayStation 4, Xbox One y PC.