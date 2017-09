Estamos cerca del cierre de septiembre. Todavía puedes probar los juegos gratuitos de ambas plataformas. Pero ambas empresas ya adelantaron los juegos que estarán completamente gratuitos en octubre.

PlayStation Plus sorprendió a todos al colocar Metal Gear Solid V, uno de los mejores juegos del 2015 y Amnesia Collection. además para sus otras plataformas estarán gratuitos:



-Monster Jam Battlegrounds, PS3

-Hustle Kings, PS3

-Hue, PS Vita (Cross Buy con PS4)

-Sky Force Anniversary, PS Vita (Cross Buy con PS4 y PS3)

LOS JUEGOS DE XBOX LIVE GOLD

Los usuarios de Xbox One podrán descargar Gone Home: Console Edition y The Turing Test. Estos estarán disponible del 16 de octubre al 15 de noviembre. Por otro lado, Oxenfree continúa gratuito hasta el 15 de octubre.

Y si juegas en Xbox 360 disfrutarás con Rayman 3 HD hasta el 15 de octubre, y después podrán descargar Medal of Honor Airborne hasta el 31 de octubre.