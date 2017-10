El jueves comienza la fase de grupos del Mundial de League of Legends. Esta edición del Mundial se lleva a cabo en China y a todos nos ha agarrado de madrugada. Sin embargo, mañana veremos jugar a los mejores equipos de las diferentes regiones del mundo para llevarse la Copa del Invocador.

En el Grupo A tenemos a Cloud 9 de Norte América, Edward Gaming de China, ahq e-Sports Club de Taiwan y el favorito del torneo SK Telecom T1 de Corea. Este último equipo es favorito en todas las casas de puestas y también de los fanáticos de League of Legends.

Primera fecha del mundial de LoL (5 de octubre) (Foto: lolesports)

En el Grupo B entrarán enfrentándose Fnatic, GIGABYTES Marines, Immortals y Longzhu Gaming. El último equipo es el que le quitó la primera posición a SKTT 1 en la última temporada competitiva de Corea (LCK). También se perfila para ser campeón en esta competición y no le dejará el comino fácil al resto del grupo.

Grupo A (Foto: lolesports)

Grupo B (Foto: lolesports)

Grupo C (Foto: lolesports)

Grupo D (Foto: lolesports)

El Grupo C estará conformado por G2 Esports, Royal Never Give Up, 1907 Fenerbahçe Esport, Samsung Galaxy. Siendo de este grupo Samsung Galaxy el favorito y Fenerbahçe Espor el "underdog" del grupo.

Por último, el favorito de Norte América es TSM que estará en el Grupo D junto con Flash Wolves, Team WE y Misfits. En este grupo Team WE de China tiene grandes posibilidades de pasar a cuartos de final.