Need for Speed Payback es el nuevo juego de la franquicia Need for Speed desarrollado por Ghost Games y distribuido por Electronic Arts. En su conferencia de la Gamescom 2017, mostraron un nuevo trailer y explicaron un poco más de lo que ofrecerá este juego a diferencia de las últimas entregas.



El juego tendrá tres personajes principales: Tyler, Mac y Jess, y podrás seguir ​su historia, como en Need for Speed: The Run, así como participar en carreras independientes en un mundo abierto para construir tu reputación. Los desarrolladores han prometido que las opciones de personalización van a ser más variadas que nunca, y que la policía usará todos los medios posibles, desde helicópteros hasta camiones enormes, para detenerte.

BMW M5 (2017) en Need for Speed Payback (Vídeo: BMW)

La presentación comenzó con un intenso vídeo en donde Marcus Nilson, productor ejecutivo de Need for Speed, aparece con un conductor de BMW probando su nuevo auto. Luego de escapar de la policía y la pantalla volverse negro, en plena conferencia apareció un contenedor enorme, con el BMW M5 revelándose al abrirse, mostrándose por primera vez en público.



​De esta manera no sólo se anunció la fecha oficial de salida del juego, sino también el nuevo auto de BMW. El juego saldrá a la venta el 10 de noviembre del 2017 para PlayStation 4, Xbox One y PC.