Todo esto comenzó con una novela japonesa que rápidamente saltó a la pantalla grande llamado Battle Royale. Esta película se hizo popular por la polémica que generó. Se mostraba lo más salvaje de la raza humana en momentos en los cuales tenían que salvar su propia vida de otros como ellos.

La historia se desarrollaba en un Japón alternativo donde la policía toma control del país. El territorio de este país se extiende hasta lo que ahora es la península de Corea y se elije a ciertos alumnos de un instituto para jugar "Battle Royale"

Battle Royale película año 2000 (Foto: cinemaadhoc) Battle Royale película año 2000 (Foto: cinemaadhoc) Battle Royale película año 2000 (Foto: cinemaadhoc)

Al igual que muchas otras películas y videojuegos que vemos en el mercado. A los escolares se les entrega diferentes herramientas y armas y tendrán que utilizar para sobrevivir y que solo uno de ellos salga victorioso. En los años pasados vimos los estrenos de las películas de Los juegos del hambre que se basaban en este tipo de películas de Battle Royale.

► ¡Este juego quiere competir con PUBG! Descargarlo completamente gratis aquí

Los videojuegos no han escapado a la moda del género. PlayerUnknown's Battlegrounds ha sido el juego de moda en los últimos meses y se ha colocado como uno de los más vistos en la plataforma de Twitch. Ahora Fortnite busca destronar a este con su nuevo modo Battle Royale. Sin embargo, estos no han sido los únicos juegos que han salido relacionado a este género.

Otros juegos como modificaciones de Micnecraft, DayZ: Battle Royale, H1Z1: King of the Kill, The Culling, Unturned: Arena Mode, Ark: Survival of the Fittest y muchos otros anteriormente han explorado el género del Battle Royale.