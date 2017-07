Luego del boom que fue Pokémon GO el año pasado, la pregunta que todos nos hacíamos era como conseguir a los Pokémon Legendarios, hasta hoy. Niantic ha lanzado un vídeo en la cuenta principal del juego en Youtube para celulares, en donde muestran como serían los "Legendary Raids", misiones en grupo que permitirían capturar a Moltres, Zapdos, Articuno, Lugia y Ho-Oh.



El 22 de julio se realizará un evento en el Grant Park de Chicago, llamado el Pokémon Go Fest. Es aquí donde se reunirán miles de personas de todo el mundo para desbloquear bonus dentro del juego. Si los participantes logran llegar a un número determinado de Pokémons capturados, aparecerá el primer huevo legendario. Una vez que sea derrotado, los "Legendary Raids" empezarán a aparecer por todo el mundo.



Según el tráiler, de forma aleatoria, irán apareciendo huevos de Pokémons legendarios en gimnasios, y habrá un tiempo límite para derrotarlo una vez que aparezca. Quienes participen en la pelea, desbloquearán la opción de capturarlo con alguna Pokébola y, si logran hacerlo, los Pokémon legendarios podrán luchar contra otros en los gimnasios, pero no podrán ser dejados en los mismos.

Lugia en Pokémon GO (Foto: Pokémon GO) Lugia en Pokémon GO (Foto: Pokémon GO)

Además de esto, la actualización mejorará las batallas de gimnasio, de implementarán las medallas de gimnasio, agregará la opción de pelear en grupo y de utilizar pociones durante la lucha. Para acceder a alguna batalla con algún legendario, deberás recibir una invitación a través de la aplicación, que mostrará en donde será la batalla definitiva.



Un dato curioso del vídeo es que al final, durante unos breves segundos, aparece volando Mewtwo, uno de los Pokémon legendarios más famosos de la primera generación que fue creado artificialmente a partir del ADN de Mew. Los fans creen que será alguna misión oculta o que pronto se habilitará la opción de capturarlo.



Pokémon GO App fue una de las más descargadas de todos los tiempos en el 2016, logrando que millones de personas salgan de sus hogares para convertirse en Maestros Pokémon. Gracias a la realidad aumentada, muchos cumplieron sus sueños y aún hasta el día de hoy es un juego con una comunidad muy activa.​