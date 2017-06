El mundo de los Speedruns, terminar un juego lo más rápido posible, está lleno de sorpresas. En cualquier momento alguien puede adueñarse del récord mundial en su respectivo videojuego. Este es el caso de Seeker__, quién se adueñó del récord mundial de terminar más rápido Prey con un tiempo de 6:59.50



​Prey es un juego de acción y terror en primera persona, desarrollado por Arkane Studios y publicado por Bethesda Softworks. Lanzado para PC, PlayStation 4 y Xbox One, muchos gamers de todo el mundo han terminado el juego en 24 o incluso 32 horas. Desde su lanzamiento los speedrunners no perdieron tiempo, y el mismo día uno de ellos lo terminó en 20 minutos.



En el mundo del speedrun existen diferentes categorías, pero hay dos principales. El "Any%" consiste en terminar el juego lo más rápido posible. Luego, está el "100%", que sólo cuenta si el jugador ha completado el juego al 100%, consiguiendo todos los objetos/logros que necesite el juego para considerarse completado. ​Después existen diferentes categorías que dependen del juego o de la plataforma.



​Es un buen momento para recordar que se acerca el Summer Games Done Quick, uno de los eventos más importantes de speedruns, del dos de julio al nueve de julio. En este evento podrán donar dinero para beneficiar a la asociación Doctors Without Borders, una asociación sin fines de lucro que ayudan mundialmente a personas afectadas por conflictos epidemias, desastres y más.