Steam es la plataforma más usada por los usuarios para encontrar juegos nuevos y para estar en contacto con otros jugadores de la comunidad. Se creó hace más de 10 años y ha logrado colocar en el mercado miles de juegos y proyectos de desarrolladoras pequeñas.

Pues esta semana ha logrado mantener simultáneamente a más de 15 millones de jugadores conectados. Una cifra realmente sorprendente para la plataforma. Uno de los juegos responsables de esta hazaña es sin duda Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) que mantiene un pico de aroximadamente 1,300,000 jugadores cada día.

Riot Games y Blizzard también suma jugadores a Pc

Entre otros juegos que también mantienen una media de jugadores muy alta son los conocidos juegos de Valve. Dota 2 y Counter Strike: Global Offensive se mantienen entre los 500 mil jugadores pico cada uno por día. Por debajo estaría Team Fortress 2 y GTA V con 50 mil jugadores pico.

Por otra parte, no solo Steam suma jugadores a la plataforma de Pc. También Riot Games suma millones de jugadores a través de League of Legends en todos sus servidores. Blizzard por debajo de las otras dos empresas también suma con juegos como Overwatch, Diablo o Heroes of the Storm.