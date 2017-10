La secuela del juego de terror llegará al mercado el 13 de octubre de este año y ha sido toda una sorpresa en esta E3. En el primer tráiler solo se vieron imágenes inconexas, pero desde su presentación Bethesda ha ido mostrando cada vez más información del juego en diferentes videos como a continuación.

El juego podría convertirse en uno de los mejores "survival horror" del año. Ya que Outlast 2 no ha llegado a ser un juego sobresaliente al repetir mucho de las mecánicas del juego anterior. The Evil Within 2 llegará para todas las consolas de la última generación (Xbox One, PlayStation 4 y PC).

El sacerdote "justo" e iracundo | The Evil Within 2 [Story Trailer] (Video: BethesdaSoftworksES)

En Steam ya se encuentran los requerimientos mínimos y recomendados para PC que te dejamos a continuación. Además cada vez vemos más imágenes del juego en tráilers y en fotos que Bethesda comparte.

The Evil Within 2 - Requisitos mínimos:



-Sistema Operativo: Windows 7/8.1/10 (versión de 64-bit).

-Procesador: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 o superior.

-Memoria de sistema: 8GB RAM.

-Tarjeta Gráfica: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 de 3GB o superior.

-Espacio en Disco Duro: 40GB de espacio libre.

-The Evil Within 2



Requisitos recomendados:



-Sistema Operativo: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions).

-Procesador: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X o superior.

-Memoria de Sistema: 16GB de Ram.

-Tarjeta Gráfica: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 480 de 8GB o superior.

-Espacio en Disco Duro: 40GB de espacio libre.