Hoy AMC, el canal de televisión estadounidense, presentó un nuevo juego para móviles llamado The Walking Dead: Our World, que usará la tecnología de Realidad Aumentada, la misma que utiliza Pokémon Go, para que los jugadores vean su ciudad infestada de zombies, y luchen con otros para sobrevivir.



Este juego está siendo desarrollado por el estudio finlandés Next Game, quienes revelaron este tráiler en su cuenta principal de YouTube. En el, los protagonistas ven un mundo diferente al coger su celular, convirtiendo su entorno en un área hostil lleno de zombis dispuestos a hacer todo para asesinarlos.

Darryl Dixon en el juego (Foto: Next Games) Darryl Dixon en el juego (Foto: Next Games) Darryl Dixon en el juego (Foto: Next Games)

Los jugadores deberán encontrar armas a su alrededor para defenderse, como metralletas, cuchillos, pistolas y hasta granadas. Al mismo tiempo, los que tengan la aplicación activada, podrán ver a otras personas como supervivientes, y pelear juntos para superar las hordas de muertos vivientes que se les abalanzan.



Los creadores del tráiler han agregado, al final del mismo, cómo se vería en la realidad, para que no suceda lo mismo con Pokémon Go que mucha gente se quejó en su momento de que el vídeo de presentación prometía mucho más de lo que en verdad fue. De momento, la única información oficial es que saldrá este año para dispositivos Android y iOS.