The Witcher es un videojuego de rol desarrollado por CD Projekt Red Studio en Polonia, que se basa en las historias de los libros con el mismo nombre escritos por Andrzej Sapkowski. Hace aproximadamente diez años que el primer título se lanzó por primera vez, convirtiéndose en una de las sagas de rol occidental más conocidas de todo el mundo.



En conmemoración de su ​aniversario, la compañía ha distribuido un video con su protagonista, Geralt de Rivia, agradeciendo directamente a los jugadores como si fueran viejos compañeros de batalla, que hasta cierto punto es verdad.

"tu y yo hemos pasado por el mismísimo infierno... es un hecho que me conoces más que cualquier otra persona, y no estuviera aquí si no fuera por TI. Gracias por todo, ahora todos te extrañaremos, viejo amigo. y bueno, puede que sea mi cumpleaños, pero a ti te digo: ¡salud! ​geralt de rivia

De momento no hay ninguna confirmación sobre una cuarta parte de la saga, pero es una posibilidad que los fanáticos esperan con muchas ansias, puesto que CD Projekt Red es una de esas compañías que se han ganado el respeto de toda la comunidad gamer.



The Witcher III: Wild Hunt está disponible para PS4, Xbox One y PC, y su juego de cartas GWENT: The Witcher Card Game, ambientado en el universo de la franquicia, puede ser jugado en Xbox One o PC.