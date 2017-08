Valve anuncia un nuevo juego luego de mucho tiempo basado en Dota 2

Las luces se apagaron, un vídeo comenzó a correr en el KeyArena de Seattle, donde se esta dando el evento más grande de Dota 2: The International 2017. Todos miraron atentos a la pantalla, un nombre apareció "ARTIFACT", para que luego de unos segundos aparezca debajo "THE DOTA CARD GAME", generando una reacción de decepción frente a los fans presentes.



Al parecer, Artifact será un juego de cartas similar a Hearthstone: Heroes of Warcraft de Blizzard, o The Elders Scrolls Legends, de la compañía Bethesda, pero basado en los personajes del famoso moba. Muchos han publicado las reacciones del público frente a tal anuncio y, como era de esperarse, no son positivas:

El título saldrá en el 2018 y aún queda por confirmarse las plataformas, aunque por ser Valve la desarrolladora, lo más probable es que sea para PC, exclusivo de lanzamiento, y que con el tiempo se traslade a las consolas como PlayStation 4 y Xbox One.



De momento no hay mucha información acerca de este título, ​solo que habrán tipos de cartas como héroes, barracas y creepers, al igual que el juego original. Por el vídeo, parece también que habrán tres tableros trabajando en simultáneo, pero hay que esperar a los siguientes días a ver si Valve realiza algún anuncio oficial.