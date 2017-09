Los gamers más veteranos recordarán a la compañía Atari, una de las empresas pioneras en la creación de consolas para jugar nuestros videojuegos favoritos en nuestras casas. Ahora, la misma empresa anunció dos productos que nos harán recordar esta época dorada de los juegos clásicos.



La primera es la Atari "Retro" Handheld, una miniconsola con una pantalla de 2.4 pulgadas y un acabado parecido a la original Atari 2600. La segunda será la Atari ​"Retro" Plug and Play TV Joystick, una palanca clásica con el mismo diseño. Ambos podrán conectarse a la televisión por un cable A/V o un adaptador HDMI.

► Atari vuelve: recuerda sus consolas pasadas y los videojuegos más populares en su historia



El precio del primero estará aproximadamente 45 euros, mientras que el Joystick estará 30 euros. Ninguno de los dos implementos parecen ser compatibles para conectarse entre sí, o agregar más controles, así que es probable que solo se pueda jugar de manera solitaria en ambos casos.



​El lanzamiento está previsto para noviembre de este año, pero recordemos que no esta no es la nueva consola "Atari Box" que anunciaron durante la E3 de este año, que todavía no se sabe mucho al respecto. A continuación les dejamos los 50 juegos que incluyen tanto de la mini consola como del Joystick.

Juegos incluídos:

1. 3D Tic-Tac-Toe (31 in 1)

2. Adventure

3. Air-Sea Battle

4. Asteroids

5. Black Jack

6. Bowling

7. Breakout

8. Canyon Bomber

9. Casino

10 .Centipede

11. Circus Atari

12. Crystal Castles

13. Demons to Diamonds

14. Desert Falcon

15. Dodge 'em

16. Double Dunk

17. Fun With Numbers

18. Golf

19. Gravitar

20. Haunted House

21. Home Run

22. Human Cannonball

23. Maze Craze

24. Millipede

25. Miniature Golf

26. Missile Command

27. Night Driver

28. Off the Wall

29. Pong - Video Olympics

30. Quadrun

31. Radar Lock

32. Realsports Football

33. Realsports Tennis

34. Realsports Volleyball

35. Sprintmaster

36. Star Raiders

37. Steeplechase

38. Stellar Track

39. Street Racer

40. Submarine Commander

41. Super Baseball

42. Super Breakout

43. Swordquest: Earthworld

44. Swordquest: Fireworld

45. Swordquest: Waterworld

46. Tempest

47. Video Checkers

48. Video Chess

49. Video Pinball

50. Yar's Revenge