El Domingo 20 de agosto a las 2:00pm hora peruana, Microsoft comenzará una transmisión en vivo desde la Gamescom 2017, la feria alemana de videojuegos que comenzó este martes 15 de agosto.



Muchos de los fans esperan que se anuncie la nueva consola Xbox One X, antiguamente llamada Project Scorpio, que esta semana se filtró una versión del "día uno" que llevaría este nombre tanto en la fachada como en el controlador.



Además, se espera que se anuncie oficialmente ReCore: Definitive Edition, y alguna actualización con respecto a la gran cantidad de exclusivos que mencionaron en la E3 de este año. Ahora sabemos que habrán 7 trailers de estreno mundial, que sólo se podrán ver en exclusiva por primera vez en esta emisión.



Por último, se realizará un conversatorio con los principales responsables del desarrollo de la consola de Microsoft y de sus principales juegos. Aquellos que estén presentes online podrán realizar preguntas ​y ganar diversos premios.

ACTUALIZACIÓN

A pesar de que anunciaron nuevos trailers y exclusivas para esta conferencia, Xbox recicló vídeos y gameplays ya mostrados en la E3 de este año, mostrando juegos que no saldrían sino hasta el 2018. Los únicos dos nuevos anuncios fueron más información de la Xbox One X y una nueva versión de la Xbox One S, de Minecraft, muy similar a la Special Edition de Gears of War.