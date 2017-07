Una alianza que se veía venir se hizo oficial hoy en un comunicado de la página oficial de Xbox. En este, Jessica Wicklund, la Manager de Marketing y Eventos de Microsoft, explica que esta unión tendrá diferentes fases, comenzando con la llamada "Hour of Code", a celebrarse en Century City de Microsoft, en Los Ángeles. Jóvenes gamers podrán programar en Minecraft junto a los jugadores del Real Madrid.

Después de esto, junto a la gira de verano del Real Madrid en Estados Unidos, algunas tiendas de Microsoft tendrán torneos locales de FIFA 17, en donde los fanáticos podrán competir para ganar entradas para ver a su equipo jugar. Las fechas a realizarse estas competiciones gratuitas son del viernes 21 de julio al sábado 22, realizándose en las siguientes localidades:



- Microsoft Store at Westfield Valley Fair (Santa Clara)

- Microsoft Store at Westfield Century City (Los Angeles)

- Microsoft Store at Dadeland Mall (Miami)

- Microsoft Store at Oakbrook Center (Oak Brook)



Mencionábamos que esta alianza era de esperarse, específicamente desde la aparición de Cristiano Ronaldo en la portada de FIFA 18. Xbox lanzaría, además de la edición clásica, dos contenidos descargables extra, que serían la Ronaldo Edition y el Icon Edition, que agregaría a Ronaldo Nazario, el legendario jugador brasilero.

Además de esto, pueden seguir a la cuenta oficial de Xbox en Twitter, RT a la siguiente imagen y podrán ganar un mando personalizado por el equipo cinco veces ganador del mundial de clubes. Claro, el único requisito es tener más de 18 años y ser residente legal de alguno de los 50 estados de USA: