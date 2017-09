El campeón semipesado Andre Ward anunció el jueves que se retira delboxeocon un récord invicto porque ya no tiene más el deseo de seguir peleando.



Ward, de 33 años, emitió una declaración en su portal titulada “Misión Cumplida”, en la que les agradece a quienes le ayudaron a lo largo de su carrera y explica su decisión de dejar el deporte cuando está en la cima.



“De todo corazón, agradezco a todos ustedes que han tenido un papel en mi travesía. Ustedes saben quiénes son. No podría haberlo logrado sin ustedes”, escribió. “Quiero que esté claro: me retiro porque mi cuerpo no puede soportar más los rigores del deporte y por lo tanto mi deseo de pelear ya no existe. Si no puedo darles a mi familia, mi equipo y mis fanáticos todo lo que tengo, entonces no debo seguir peleando”.



Ward es considerado actualmente el mejor púgil libra por libra por la revista Ring Magazine. Pero en una entrevista con ESPN dijo ya no quiere seguir entrenándose lo necesario para prepararse para sus peleas.



Ward ha ganado sus 32 peleas, con 16 nocáuts. Ganó el oro olímpico como semipesado en el 2004. En el 2009 ganó la corona supermediana de la AMB al vencer a Mikkel Kessler y unificó el título en el 2011 cuando se impuso a Carl Froch en la final del torneo Super Six de supermedianos.

Fuente: AP