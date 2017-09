¿De qué sirve trabajar tanto si no se puede disfrutar? Este es el lema de Conor McGregor, quien está tomándose unas merecidas vacaciones tras pelear contra Floyd Mayweather y ganar más de 100 millones de dólares. Su próximo enfrentamiento sería en la UFC.

'The Notorious' viajó con su novia, hijo y amigos a las exclusivas playas de Ibiza, donde alquiló un yate para veranear. "Tener un bolsillo lleno de dinero es mejor que in six pack", señala el peleador en sus descripciones.

Sin embargo, el relajo no será eterno. Se espera su regreso al octágono a finales de año, cuando debería defender por primera vez el título de peso ligero.