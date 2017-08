El boxeador estadounidense Floyd Mayweather venció el sábado al peleador irlandés Conor McGregor por nocaut técnico en el décimo asalto de una muy publicitada pelea, lo que le permitió mantener intacto su invicto.

Tras el combate, McGregor reconoció la victoria de su contrincante aunque dejó abierta la posibilidad de volver a boxear en un futuro.

"No es tan rápido como dicen, ni golpe tan poderoso, pero solo tengo respeto para él. Espero que los fans lo hayan pasado bien. Les dije que estaría igualado y que no pisaría el suelo, pero hubiese pedido al árbitro que me dejase terminar", dijo el irlandés.



"Ha sido una experiencia diferente y he acabado muy cansado. Aunque nunca se sabe, quizá vuelvo a boxear. Lo que es seguro es que regresaré a la UFC. Hoy Mayweather ha sido mejor", añadió el peleador.

Mayweather, quien volvió del retiro a los 40 años para la pelea, mejoró su registro a 50 combates ganados y ninguno perdido, lo que mejora el récord del peso pesado Rocky Marciano de 49 victorias sin conocer la derrota.



McGregor, un campeón de técnicas mixtas de lucha que debutaba en el boxeo profesional, no consiguió la que habría sido una sorpresa y un revés extraordinario en la historia de los combates deportivos, pero ofreció más pelea y resistencia de lo que muchos expertos habían anticipado. AP