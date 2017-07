Una nueva provocación de Conor McGregor para Floyd Mayweather en redes sociales terminó involucrando a Draymond Green, estrella de los Golden State Warriors de la NBA, a quien el peleador irlandés trató como un desconocido.

¿Qué pasó? Resulta que Conor McGregor subió una imagen luciendo la camiseta de los Warriors que alguna vez usó CJ Watson. Así es, el basquetbolista que en 2010 se mensajeaba con la esposa de Floyd Mayweather, en un escándalo que terminó con el boxeador encarcelado por un caso de violencia doméstica.



Así fue el intercambio de palabras entre McGregor y Green. (Captura) Así fue el intercambio de palabras entre McGregor y Green. (Captura)

"Estamos con Foyd, hermano, no contigo. Quítate eso", escribió Draymond Green al ver a Conor McGregor con la '23' de los Warriors, camiseta que ahora le pertenece. Y fiel a su estilo, el campeón ligero de la UFC no tardó en responderle.

"La camiseta es de CJ Watson. No tengo la más p** idea de quién eres. Pero no te piques, sigue ahí y no abandones la escuela", lanzó McGregor en respuesta. Luego agregó: "Ahora pregúntate por qué llevo la de C.J. cuando no sé nada ni me importa el básquet. Yo reboto cabezas en el suelo, no balones. Esto no es un juego".

Conor McGregor disputará ante Floyd Mayweather, el próximo 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, su primera pelea profesional de boxeo, en lo que será el combate más millonario en la historia de esta disciplina.