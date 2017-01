¿El entrenador de Ronda Rousey y Travis Browne es el peor de la UFC?

Las combinaciones de puños Holly Holm dejaron a Ronda Rousey de rodillas en más de una ocasión. La campeona parecía una amateur al lado de la retadora. El castigo continuó con el pasar de los minutos, hasta que una brutal patada a la cabeza derrumbó el mundo de 'Rowdy': perdió cinturón de la UFC, su récord invicto y su absurdo sueño de ser "campeona mundial de boxeo".

Esta pelea, llevada a cabo el 15 de noviembre de 2015, parecía ser el episodio más amargo en la carrera de Ronda Rousey. Pero la película de terror se repitió el 30 de diciembre de 2016, cuando la excampeona, más furiosa que nunca, intentó arrebatarle el cinturón a Amanda Nunes. Y fueron apenas 48 segundos los que pudo aguantar de pie antes de que la 'leona' brasileña se lleve el triunfo por nocaut técnico.

"¡Mueve la cabeza, mueve la cabeza! ¡Sube las manos, atrápala, clinch! ¡Muévete, por favor! ¡Clinch! ¡No, no no!", gritaba desesperado Edmond Tarverdyan, entrenador de Ronda Rousey, mientras presenciaba la paliza en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Demasiado tarde, coach.

¿Plantear la pelea ante Amanda Nunes apelando al striking fue un 'suicidio'? Sí, como también lo fue ante Holly Holm, pues el punto débil de Ronda siempre ha sido el boxeo. Entonces, ¿fue la excampeona la que no aprendió la lección o su entrenador volvió a cometer un grosero error en el planteamiento? La mayoría de especialistas se inclina por la segunda opción, pues la reputación de Edmond Tarverdyan no es la mejor dentro del mundo de las artes marciales mixtas (MMA).

Después de trece meses inactiva, Ronda Rousey no mostró ningún progreso en su técnica de boxeo. ¿Qué hizo Edmond Tarverdyan en todo este tiempo? Al parecer, no mucho. Sin embargo, las críticas tienen sin cuidado al dueño del Glendale Fighting Club, quien luego del UFC 207 aseguró que "no le importa lo que la gente piense".

La realidad es que la caída en picada de la carrera de Ronda Rousey no es la única 'hazaña' de Tarverdyan, quien parece estar haciendo lo mismo con Travis Browne. Desde su llegada al Glendale Fighting Club como el tercer rankeado de los pesos pesados de la UFC, el novio de 'Rowdy' ha perdido cuatro de sus últimas seis peleas.

Todos los desaciertos deportivos de Edmond Tarverdyan se suman a los problemas legales que tuvo hace algunos años por robo de identidad. Además de su mala relación con la madre de Ronda Rousey, quien lo catalogó como una "mala persona". Y cómo olvidar el incidente que tuvo con Fabricio Werdum en pleno octágono.

El pésimo momento que vienen atravesando Ronda Rousey y Travis Browne no es una coincidencia. El trabajo y, sobre todo, la influencia de Edmond Tarverdyan no parece ser buena. Tal vez es momento de que 'Rowdy' empiece a buscar otros caminos para volver a la cima, de la que por ahora parece muy alejada.

TAMBIÉN LEE…