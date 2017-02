El esquiador venezolano Adrián Solano viajó este lunes a Finlandia para competir en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico, tras ser deportado desde Francia en lo que denunció como un acto de discriminación.



Solano partió de Caracas un mes después de un fallido viaje a Suecia, con escala en París, como parte de su preparación.



"Cuando llegué a París, el 19 de enero, expliqué que iba a Suecia a entrenar. No creían que yo practicara esquí en Venezuela. Les dije que lo hacemos sobre ruedas. Yo sólo tenía 28 euros y los policías me acusaron de que iba a emigrar porque la estaba pasando mal en mi país", relató el deportista a la AFP.



Esquí La ficha de Adrián Solano que confirma que es esquiador profesional. (Difusión)

El joven de 22 años dijo que estuvo retenido seis horas y perdió el vuelo a pesar de que sus papeles estaban en regla y tenía una carta de invitación de César Baena, su entrenador, y otro de los cuatro esquiadores de la delegación venezolana en el torneo.



"La carta decía que mis gastos estaban cubiertos, pero no creyeron y me mandaron varios días a un hotel de París comiendo mal hasta que fui a un juicio donde debía demostrar que iba a la competencia", explicó Solano, que había pagado su pasaje con tres trabajos de cocinero y ayuda de amigos.



Esquí Noruega fue campeón mundial de esquí nórdico en el 2015. (Difusión)

"Por mi forma de vestir, mi cara o mis facciones me discriminaron. Ahora estoy en desventaja; perdí un mes de práctica en nieve. Lo intento de nuevo porque este es mi sueño", agregó.



"La policía se rió de él, le aseguraron que el esquí en Venezuela no existe. Lo soltaron porque demostró que venía a competir", pero aun así no pudo continuar el viaje, declaró Baena, su entrenador y ganador del premio Merino Muster 2009.



El entrenador también criticó al gobierno venezolano, pues no cooperó para que Solano llegara a Suecia.



"El Instituto Nacional del Deporte tampoco ayudó. Yo apoyo al gobierno, pero debo decirlo: en Venezuela no me están apoyando. Ayudaron a varias personas en Finlandia, que hicieron lo posible para que Adrián viniera", se lamentó Baena.



