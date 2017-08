El boxeador estadounidense Floyd Mayweather derrotó por nocaut técnico en el décimo asalto a la estrella de las artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor, la noche del sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.



Tras la pelea, el norteamericano destacó el desempeño de su rival, a quien catalogó como un peleador "muy duro", para luego confirmar que esta fue su última pelea.

"Ha sido un competidor muy duro. Le hemos dado a los fans lo que querían. Los que no estuvieron contentos con el combate con Pacquiao, aquí han tenido el show. Ha sido un rival muy duro, pero no ha podido ganar", dijo Mayweather.



Agregó: "La reputación del boxeo no estaba en juego, que es un gran deporte como la MMA. Elegí al mejor compañero de baile para acabar mi carrera, un auténtico campeón. Esta es mi última pelea".

McGregor arrancó el combate con mucho ímpetu, pero su esfuerzo le acabó pasando factura con el paso de los asaltos. Mayweather, en cambio, se fue haciendo grande tras cada round y, en el décimo, el árbitro tuvo que finalizar la pelea.



Con este triunfo, Mayweather, de 40 años, firma una inmaculada carta de 50 victorias y ninguna derrota, superando a su vez a la leyenda Rocky Marciano.