Floyd Mayweather: la extravagante fiesta por sus 40 años (FOTOS)

"El dinero no crece en los árboles", reza el dicho. Pero para la fiesta de Floyd Mayweather sí ocurrió pues el boxeador botó la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños número 40.



► Floyd Mayweather y Conor McGregor fueron desafiados por Zlatan Ibrahimovic



El portal de noticias TMZ publicó imágenes de la fiesta de 'Money', quien no tuvo mejor idea que dejar colgados billetes con su cara por todo el jardín. Allí también estuvieron animales exóticos, como un tigre blanco.



Y, como no podían faltar, los carros de lujo y las celebridades también fueron parte del festejo. Justin Bieber, su 'amuleto de la suerte', Mariah Carey, Fat Joe y otros cantantes fueron parte del mega evento de Hollywood. Entra a nuestra galería y entérate de todos los detalles.



TAMBIÉN LEE...