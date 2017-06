El considerado mejor peso ligero de todos los tiempos, Roberto 'Mano de Piedra' Durán aseguró a EFE que el combate de Floyd Mayweather Jr y Conor McGregor será un "espectáculo", y que "si Mayweather gana, McGregor es un payaso".



"Si Mayweather le gana al tipo (McGregor) es un espectáculo. Mayweather no tiene nada que hacer contra un luchador de esa talla. Si McGregor va en serio le revienta los dos brazos y las piernas a Mayweather", agregó.



El excampeón que amasó un récord de 103 victorias, 70 de ellas antes del límite, 32 decisiones, 1 retiro (el controvertido abandono "No más" y pérdida del título welter el 20 de noviembre de 1980 ante Sugar Ray Leonard) y 16 derrotas (4 nocauts), también valoró el polémico combate



"No le hará mal al boxeo, sino le hará mal a las artes marciales mixtas, porque estas hablando de un campeón mundial de los buenos, si ese tipo pierde contra Mayweather debe ser por algo", manifestó.



El polémico combate se dará en la Arena T-Mobile, y para ambos peleadores se tiene estimado una bolsa de 400 millones de dólares, es decir 300 millones para Mayweather y 100 millones para McGregor.



Fuente: EFE