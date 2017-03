Gennady Golovkin enfrentará este sábado (9:00 pm, hora peruana) a Daniel Jacobs en el Madison Square Garden de Nueva York. Este combate de boxeo será transmitido en vivo por Space y buscará unificar los título de peso mediano del CMB, AMB y FIB.



► Dana White confirmó pelea entre McGregor y Mayweather

Danny Jacobs ya le ganó una batalla al cáncer. Así que el púgil estadounidense no teme enfrentar al cuco del boxeo, Gennady Golovkin, en un combate por el título del peso mediano.



El campeón de la AMB encara una cuesta empinada en la pelea del fin de semana en el Madison Square Garden. Jacobs, apodado "El Hombre Milagroso", sabe que no cuenta con el historial ni la temible reputación del campeón del CMB, FIB y OIB.



Pero no hay forma de medir la experiencia que tiene fuera del cuadrilátero. "Sin duda creo que tengo una mentalidad más fuerte, y que soy mejor en términos generales", afirmó Jacobs. "El no es el cáncer, no es una situación que ponga en peligro mi vida. Se trata de un hombre que trata de hacerte daño. El cáncer me ayudó en cuanto a la capacidad mental. Con todo lo que he pasado, no tengo dudas. Me ayudó a creer en mí".



Jacobs estaba en una visita a las tropas en Irak hace seis años cuando empezó a sentir dolor en las piernas. Después de varios exámenes, los médicos descubrieron que tenía un tumor en la columna vertebral.



En ese momento, tenía marca de 10-1 y empezaba a hacerse notar en el mundo del boxeo. De repente, no sólo dudaba sobre poder volver al cuadrilátero, sino que no sabía si podría volver a caminar. Jacobs dijo que sus piernas estuvieron paralizadas durante seis semanas.



Su buen estado físico le ayudó a superar las devastadoras sesiones de terapia de radiación a las que se sometió después de una cirugía. Estuvo fuera de acción durante 19 meses. No ha perdido una sola pelea desde entonces, aunque lamenta el tiempo que estuvo inactivo.



"De no haber sido por el cáncer, hubiese estado enfrentando a todos estos tipos", dijo sobre los oponentes a los que ha ganado Golovkin (36-0, 33 KO). "Demoré tres años escalando la pirámide, así que mi situación es distinta".



Golovkin, que ha noqueado a sus 23 últimos oponentes, dice que admira a Jacobs (32-1, 29 KO). "Daniel estuvo enfermo, pero ahora es un gran boxeador", dijo el púgil kazajo. "He visto un par de peleas suyas, y luce bien. Luce fuerte y muy concentrado. Creo que es el mejor oponente que he tenido en mi carrera".



TAMBIÉN LEE...