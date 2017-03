Este sábado 25 de marzo, el coliseo Eduardo Dibós será una fiesta, desde las 5:00 pm, pues los hermanos Jeff y Matt Hardy estarán en el show de la empresa peruana Imperio Lucha Libre que reune a luchadores reconocidos a nivel mundial.

Los Hardy Boyz, seis veces campeones en pareja de la WWE, se enfrentarán a los Lucha Brothers (Pentagón 0M & Rey Fénix) y a la Nueva Orden Hispana (Axl Luchador vs. Al-Cold) en un combate de triple amenaza en parejas.



Pero ellos no serán las únicas superestrellas que estarán en el Dibós. Alberto El Patrón, Carlito Colón, Zack Sabre Jr, Ricochet y Chavo Guerrero también participarán en distintos combates.





Se pondrán en juego dos cinturones de en el show: el campeonato Sudamericano y el título de Imperio Lucha Libre. El primero se resolverá en un torneo de seis peleas, mientras que el otro cinturón lo ganará quien salga victorioso del combate entre Alberto El Patron, Carlito y dos superestrellas más que se verá en la pre-show.

Cartelera completa:



PRE SHOW (5:30 pm)



[Clasificatoria 1 - Cupo para la lucha por el Campeonato Imperial]

Kaiser vs. Atemista vs. Fear Max LuchaLibre vs. Mansilla



[Clasificatoria 2 - Cupo para la lucha por el Campeonato Imperial]

Caoz vs. El Virrey Rafael de Salamanca vs. Kassius vs. Ariki Toa



SHOW CENTRAL (6:00 pm)



[Primera fase del Torneo por el Campeonato Sudamericano]

- Chavo Guerrero, Jr. vs. Ian Muhlig

- Reptil vs. Jhoan Stambuk

- Matt Sydal vs. Taylor Wolf

- Karcamo Gaming vs. Hades "El Asesino Volador"

- Vicente Viloni vs. Max Miller - BWF

- Ricky Marvin vs. Zack Sabre Jr.

* 3 luchas individuales de segunda fase y 1 Triple Amenaza Final del Torneo para coronar al Campeón Sudamericano de Imperio Lucha Libre.



[Lucha de 4 esquinas]

Ricochet vs. Alejandro "Xtra Large" Saez vs. Zumbi Brasil - Fanpage vs. Bad Boy jr.



[Triple Amenaza de Parejas]

Los Hermanos Hardy (Jeff Hardy - The Charismatic Enigma & Matthardybrand) vs. Los Lucha Brothers (Pentagón 0M & REY FENIX) vs. La Nueva Orden Hispana (Axl Luchador vs. Al-Cold)



[Lucha por el Campeonato de Imperio Lucha Libre]

Alberto 'El Patrón' del Río vs. Carlito vs. Ganador Clasificatoria 1 vs. Ganador Clasificatoria 2





