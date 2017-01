Los hermanos Matt y Jeff Hardy son mundialmente conocidos por sus épicas apariciones en la WWE durante la famosa Era Attitude. Actualmente, los Hardy Boyz siguen impresionando a los fanáticos de la lucha libre en el circuito independiente.

Hace unos días, los Hardy Boyz confirmaron su presencia en Lima para el evento que presentará Imperio Lucha Libre el 25 de marzo en el coliseo Dibós. Y en ese mismo video, los hermanos desafiaron a cualquier pareja del mundo a enfrentarse en el ring.

Solo tuvieron que pasar un par de días para su desafío sea aceptado. Se trata de The Young Bucks (Matt y Nick Jackson), quienes serán sus rivales el próximo 1 de abril en el Jenkins Arena de Lakeland, en un evento Supercard of Honor XI de la compañía Ring of Honor (ROH).



Con la presencia de los Hardy Boyz y los The Young Bucks, junto a otras estrellas como Adam Cole y Dalton Castle, Ring of Honor buscará hacerle frente al NXT Takeover de la WWE, que se realizará ese mismo sábado, un día antes de WrestleMania 33.



TAMBIÉN LEE...