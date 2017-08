Humberto Bandenay: las primeras palabras de su rival tras ser noqueado en la UFC

Martín Bravo era el favorito del evento de UFC. Peleaba en su país natal, tenía un récord impecable y su rival solo tuvo dos semanas para preparase. Pero se trataba de Humberto Bandenay, quien lo noqueó el pasado sábado en tan solo 26 segundos. Después de recuperarse, el mexicano se pronuncia.

"Primero que todo, quiero agradecer a dios, a mi familia y a mi equipo de entrenamiento que siempre está conmigo. Tuve un excelente campamento. Me toco aprender de mi error. Creo que me emocione de más, pero esto no se acaba. Regresaré más fuerte que nunca. Gracias a mi oponente, Humberto Bandenay, por haber tomado la pelea. Fue mejor que yo esa noche. Me queda felicitar a Perú y, pues, a seguir trabajando duro para dejar el nombre de México y de los latinos en alto. Les prometo que regresaré más inteligente y duro que nunca", fueron las palabras del 'Toro'.

Humberto Bandenay es el primer peleador en vencer a Martín Bravo. (Getty/FOX)

Tras ser golpeado por el peruano, Bravo no pudo pararse. Los médicos de la UFC y su esquina trataron de hacerlo recobrar la consciencia, pero fue en vano. Luego de la pelea, fue llevado a un hospital y se descartó cualquier tipo de lesión.

Humberto Bandenay, con un récord 14-4, es el cuarto representante peruano vigente en la compañía. Con la espectacular victoria, se embolsó un bono de 50 mil dólares.