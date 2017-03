Jonathan Maicelo enfrentará al mexicano Raymundo Beltrán el 20 de mayo en Nueva York

El objetivo para Jonathan Maicelo es uno solo: el título mundial. Y la ‘Cobra’ tendrá una gran chance de acercarse al cinturón el próximo 20 de mayo, cuando enfrente al mexicano Raymundo Beltrán en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.



En este durísimo combate, el peleador peruano podría conseguir la chance de retar al campeón Terence Crawford antes de final de año. Por eso, no le preocupa el gran cartel de su experimentado rival, quien a sus 35 años registra 32 victorias, 7 derrotas y un empate en su récord profesional.



"Voy a superar cualquier reto con tal de alcanzar el título. Te soy sincero, no tengo nada que temer de Beltrán. Me siento muy motivado y enfocado en mi preparación. Ese día me veo celebrando con la bandera de Perú”, dijo Jonathan Maicelo. Eso sí, la 'Cobra' pidió el apoyo de las autoridades del Callao.



"Me gustaría recibir más apoyo de la Municipalidad de Callao y del Gobierno Regional del Callao. Ahora veo que se enfocan más en chicos reality y no miran a este 'chalaco' que representa al Perú de forma internacional. Estoy en los ránkings importantes y mi pelea será transmitida por HBO. Los atletas queremos salir adelante, dennos la mano", finalizó Jonathan Maicelo.



