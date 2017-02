Ser deportista en el Perú no es fácil. Y es que no solo hay que lidiar con la falta de apoyo, sino que también con los críticos. Jonathan Maicelo sabe mucho de eso, y no duda en responder a quienes lo juzgan sin siquiera conocer su carrera.



"Me criticaban por postear publicidad cuando ustedes, mis incas, saben que no tengo el apoyo. Me ofrecieron entrar a realities para jugar a las chapadas o matagente ¡Ja! Dije que no", escribió la 'Cobra' en su cuenta de Facebook.

Jonathan Maicelo Así festejó Jonathan Maicelo su reciente victoria en el ring. (Difusión)

Es debido a esta situación que Jonathan Maicelo hizo un pedido al gobierno. "Espero el apoyo de mi gobierno regional o la Municipalidad del Callao. Como chalaco que soy seguiré representando a mis incas y mi gente chalaca", señaló.



Tras su reciente victoria ante el mexicano José Félix Jr., Jonathan Maicelo tiene un récord de 35-1-1. El peruano espera que esta última pelea lo lleve a disputar el título mundial.



