Después de 10 años de ausencia, la temible Prisión de Punjabi regresará a WWE. Este domingo en Battleground (7:00 pm / FOX Action), Jinder Mahal y Randy Orton serán los protagonistas de la tercera lucha dentro de esta estructura.

Luego de dos victorias ante la 'Víbora', el campeón de WWE buscará humillarlo una vez, pero esta vez dentro de la Prisión. Además, el 'Maharaja' querrá ser el primer indio en ganar dentro de la Jaula de bambú.

Anteriormente, The Great Khali se enfrentó a Batista en 2007. Sin embargo, el 'gigante' perdió su encuentro, dejando una mala imagen de los indios. Mahal intentará darle una alegría a todo su pueblo reteniendo el título por segunda vez.

Por su parte, Orton saldrá con deseos de vengarse, ya que en el pasado evento (Money in the Bank) celebrado en su tierra natal, Mahal humilló a su padre. El dueño del 'RKO' no dejará escapar la oportunidad de volver a ser campeón por décimo cuarta vez.