Va por más: Humberto Bandenay prometió más nocauts dentro del octágono de la UFC

Fueron solo 26 segundos los que necesitó Humberto Bandenay para demostrar su hambre de gloria. El último sábado, el peleador peruano sorprendió al mundo tras noquear con un rodillazo en la cara al mexicano Martín Bravo en su debut en la UFC.



Pero esa espectacular victoria no fue una casualidad. En su regreso a Lima, el popular ‘Desbande’ le explicó a Depor que buscará finalizar (por nocaut o sumisión) todas las peleas que le toquen encarar dentro del octágono más famoso del mundo.

¿Te imaginabas ganando de forma tan contundente en tu debut dentro de la UFC?

No pensé que sería tan rápido. Creo que no pude tener un mejor debut, es un momento que nunca olvidaré. No sabes lo feliz que me puedo sentir en este momento.



¿Vas a salir así de agresivo en todos tus combates?

Sí. A mí me gusta golpear, intercambiar puñetes y patadas. Que el público se divierta y sienta que ha pagado su entrada para ver acción. Es algo innato, es mi estilo de pelea.



La UFC promociona mucho a los noqueadores, ¿crees que eso es una ventaja?

Sé que ganar de esa forma me ha dado bastante exposición dentro de la compañía, pero tengo que entrenar bastante duro porque se vienen retos más grandes. Estoy seguro que me esperan unas 'guerrazas' en la jaula.



A pesar de tu estatura (1.82 metros) no tuviste problemas para competir en peso pluma (66 kilos)

​Es una ventaja que debo aprovechar. A pesar de mi estatura, esta vez el corte de peso no me afectó. Ni siquiera tuve que usar el sauna y me sentí recontra fuerte en la pelea.



¿Tu vida cambió en los meses que estuviste entrenando en el Team Oyama?

Nada de lo que ha pasado ha sido un golpe de suerte. Han sido duros meses de entrenamiento en California lejos de mi familia y mis costumbres. Pero todo valió la pena.



No pudiste contener las lágrimas cuando le dedicaste el triunfo a tu padre.

Perderlo cuando estaba en California ha sido la prueba más difícil de mi vida. Sé que mi viejo está muy feliz y desde el cielo me va a acompañar en todas mis peleas.



Esta es también una victoria para tu entrenador de toda la vida, Juan Manuel Dias.

Claro que sí. Es una sensación inexplicable. Un conjunto de emociones por todo lo que hemos sufrido en este tiempo, porque nadie nos regaló nada. Casi siempre peleamos de visitantes, porque ningún evento lo organizamos nosotros. Pero a pesar de eso estamos consiguiendo nuestros objetivos.



¿Por qué pediste con tanta efusividad la bandera peruana para celebrar tu triunfo?

Mi intención es demostrarle al mundo que en Perú hay talento de sobra. Este tipo de triunfos hacen que la gente se empiece a fijar en nuestro país



¿Crees que pronto veremos a más peruanos en UFC?

Que se cuiden todos porque los peruanos daremos mucho de qué hablar. Nosotros lo estamos demostrando con buenas actuaciones y pronto seremos muchos más.

¿Cuándo volverás a entrenar al Team Oyama?

Estos días entrenaré en Lima, en el Pro Fighting Perú con mi entrenador Juan Manuel Dias. Y en dos semanas me reintegro al Team Oyama, donde solo desayuno, almuerzo y ceno artes marciales mixtas.