"McGregor no sabe boxear", dicen los fanáticos de los guantes, quienes no creen que el irlandés sea rival para Floyd Mayweather este 26 de agosto en Las Vegas. Inclusive, su sprarring no tuvo calificativos positivos para el campeón de UFC.



Lo cierto es que estas críticas podrían caerse de inmediato luego de que Dana White, presidente de la compañía de artes marciales mixtas, subiera un video a sus redes sociales. En este extracto se puede ver a Conor golpeando al excampeón de boxeo y sparring Paulie Malignaggi.

Boxeo

"Para toda la gente que piensa que Conor McGregor no puede boxear. Contra 'Money' sí será una verdadera pelea, sino solo miren a Conor contra Paulie Malignaggi, excampeón mundial", escribió White.

Cabe señalar que solo falta menos de tres semanas para la ansiada pelea de los millones. El propio Mayweather también se encuentra afinando detalles para lo que será su pelea número 50, en donde prometió que habrá sangre y nocaut.