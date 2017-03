El súper combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad. Así lo explicó el mismo Dana White, presidente de la UFC, en una reciente entrevista en el programa de Conan O'Brien.



"Creo que sí va a ocurrir", comentó Dana White. "Me parecer que será una negociación difícil, porque hay muchos egos involucrados y mucha gente. Por otro lado, hay mucho dinero involucrado, por eso es difícil que no se concrete", agregó.



La pelea se realizaría bajo las reglas del boxeo. (Facebook) La pelea se realizaría bajo las reglas del boxeo. (Facebook)



El presidente de la UFC explicó que el combate se realizará con reglas de boxeo. Y aunque muchos creen que Conor McGregor no tiene chances de salir victorioso, White explicó que la estatura, la juventud y la potencia de su zurda serán las armas más poderosas del irlandés.



"Conor McGregor es enorme. Tiene 27 años, está en el mejor momento de su carrera. Floyd tiene 40 años, siempre ha tenido problemas con los zurdos y Conor es uno que además pega fuerte. Floyd definitivamente no va a noquearlo, eso es seguro. No digo que Conor vaya a ganar, pero sin dudas será interesante".



Según apuntan recientes informaciones, el súper combate entre Mayweather y McGregor se realizaría en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Y aunque no hay nada confirmado, la fecha que se viene manejando es el próximo 10 de junio.



TAMBIÉN LEE...