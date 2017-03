La pelea de boxeo entre Floyd Mayweather y Conor McGregor se encuentra cada vez más cerca. Y aunque en un inicio parecía tratarse de un choque de egos, al parecer 'Money' necesita realmente que este combate se llegue a concretar.



Así lo explicó en una reciente entrevista el inglés Michael Bisping. El campeón mediano de la UFC explicó en su podcast que Floyd Mayweather necesita este dinero tras ser estafado en una millonaria transacción en Las Vegas.



McGregor y Mayweather podrían enfrentarse a mediados de este año. (Facebook)

"Por lo que entendí cuando estaba hablando con alguien cercano a Floyd en Las Vegas, él fue engañado en un negocio y perdió mucho dinero. Una cantidad de dinero muy grande. Yo no creo que él necesite de dinero, pero sin dudas debe querer recuperar lo que le quitaron", explicó Bisping.



"Me gustaría ver esa pelea, Todos van a hacer mucho dinero y yo estaría feliz por eso. Será una pelea grande y ambos tienen que llevarse una buena parte. Ellos no dirán que no, solo espero que suceda, creo que va a suceder. ¿En junio? No lo sé, tal vez es muy pronto", finalizó el peleador inglés. ¿Se pronunciará Mayweather?



