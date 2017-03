Aunque todavía no se ha llegado a concretar, la posible pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor está en boca de todos desde hace algunos meses. Y aunque algunos creen que el campeón ligero de la UFC no tendría chances dentro del ring, otros piensan que no es imposible que se lleve el triunfo.



► Posible fecha para la pelea entre Mayweather y McGregor

Uno de ellos es Joe Rogan, comentarista de UFC y especialista en artes marciales mixtas (MMA), quien cree que, aunque es poco probable, hay una pequeña posibilidad de que Conor McGregor salga victorioso ante Floyd Mayweather.

Conor McGregor compitiendo en 77 kilos ante Nate Diaz. (Getty Images) Conor McGregor compitiendo en 77 kilos ante Nate Diaz. (Getty Images)

"Para que eso pase, Mayweather tendría que descartar a McGregor como una amenaza. Tendría que no entrenar lo suficiente y no considerar seriamente la posibilidad de que Conor pueda conectarlo y noquearlo. Y entonces Conor tendría que hacer todo un despilfarro: mantenerlo en el clinch, sujetarlo y golpearlo. Tratar de golpearlo tantas veces pueda, sacudirlo y desgastarlo", explicó Rogan en una reciente entrevista.



"No descarto esa posibilidad. Conor es un hombre mucho más grande que Floyd. Si se comparan los dos en cuanto a marco estructural estando frente a frente, dirías 'demonios, Conor es jodidamente grande'. Cuando corta hasta 145 libras creo que queda al borde de la muerte, mientras que Mayweather lo hace fácil", finalizó Rogan.



Floyd Mayweather mide 1.73 metros y solía competir en los 68 kilos. Por otro lado, Conor McGregor mide 1.75 y aunque ha llegado a competir en 66 kilos, se siente mucho más a gusto en los 70 kilos. Y hace unos meses llegó a competir en 77 kilos. ¿Crees que esa diferencia pueda ser determinante dentro del ring?



