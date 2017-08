Una sensible baja ha sufrido el campamento de Conor McGregor de cara a su pelea de boxeo del próximo 26 de agosto ante Floyd Mayweather. Paulie Malignaggi, principal sparring del peleador irlandés, decidió dar un paso al costado tras la difusión de algunas imágenes de sus entrenamientos.

Según explicó Paulie Malignaggi, la foto en la que sale tendido en la lona, aparentemente noqueado por Conor McGregor, es engañosa, pues solo se trató de un empujó durante el sparring. Y le pidió al equipo de 'The Notorious' que no engañen a la gente y publiquen el video completo del combate.

La imagen que despertó la indignación de Paulie Malignaggi. (Instagram)

"No es bueno el pintar una imagen que no es verdad, eso fue un empujón durante el sparring. Publica el video completo sin edición de los 12 rounds. Vine a ayudar a este campamento, no a ser explotado, ahora van a tener que lidiar con la verdad. [...] De hecho le patee el trasero a menos de 24 horas de haber bajado del avión", explicó indignado Malignaggi.

"Quiero dejar las cosas claras. Dejaré el campamento de Conor McGregor hoy. Creo que Conor y yo compartimos un respeto mutuo dentro del ring, algo que nos ganamos a lo largo de un muy buen trabajo de sparring. Sin embargo, no me gustó cómo manejaron ciertas cosas de su campamento que me tienen en desacuerdo y por eso decidí tomar esta decisión", finalizó.