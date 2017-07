Mike Tyson: "Conor McGregor será asesinado boxeando contra Floyd Mayweather"

Según las casas de apuestas, Floyd Mayweather es el gran favorito en la pelea contra Conor McGregor. Y también según el excampeón mundial Mike Tyson. Tanto que no solo asegura que perderá, sino que será masacrado el próximo 26 de agosto.



Según el exboxeador, el irlandés no tiene ninguna posibilidad de derrotar a Floyd Mayweather. "McGregor será asesinado boxeando contra Mayweather", comentó al enterarse de que en la pelea se usarán reglas del boxeo.

Conor McGregor Mike Tyson y Conor McGregor pelearán en el T-Mobile de Las Vegas. (Getty)

"Pensaba que se utilizarían las reglas de las MMA contra las del boxeo porque de eso se trataba. Me enfadé cuando supe que se utilizarían las del boxeo. Mayweather lleva boxeando toda la vida, desde que era un niño. McGregor no podrá pegar patadas, ni agarrarle... no tendrá ninguna oportunidad de vencer", aseguró.



A pesar de ello, Conor McGregor está confiado por la diferencia de edad con su rival. Con 12 años a su favor, espera arrebatarle el invicto al 'Pretty Boy'.