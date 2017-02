MMA: Jaime Córdoba retuvo su título del 300 Sparta ante brasileño Goncalves

El peruano Jaime Córdoba logró una nueva defensa de su título wélter (77 kilos) del 300 Sparta el último viernes, en la edición 16 del evento de artes marciales mixtas (MMA) realizado en el club Chiquián de Breña.



En esta ocasión, Jaime Córdoba no pudo llevarse el triunfo por sumisión como había logrado en sus anteriores seis combates. Pues fue la descalificación del brasileño Jefferson 'Minotauro' Goncalves la que le permitió retener su cinturón.



Cuando apenas se disputaba el primer round, 'Instinto' Córdoba intentó dominar la pelea en base a derribos. Pero en una de esas embestidas recibió un rodillazo en el abdomen por parte de 'Minotauro', quien luego conectó una serie de codazos ilegales sobre la espalda del peruano.



El árbitro de la pelea tuvo que detener la pelea ante estos golpes ilegales. Y como Jaime Córdoba no pudo continuar peleando, el resultado final de la pelea fue 'no contest' (sin resultado). Esto le permitió al peleador peruano conservar su título.



