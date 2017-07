No es broma: fan ofreció 15 mil dólares por short de peleadora que defecó en la jaula

Los fanáticos de la UFC suelen pagar mucho dinero por los posters oficiales de los eventos o por guantes autografiados por sus peleadores favoritos. Sin embargo, nunca antes un aficionado prometió una gran suma de dinero por unos pantalones sucios.

Esto es precisamente lo que un fan intentó hacer con el short de Justine Kish, quien el pasado 25 de junio tuvo un problema estomacal en pleno combate ante Felice Herrig, el cual la hizo defecar mientras intentaba zafar de una sumisión.



Kish defecó cuando Herrig intentaba encajarle un mataleón. (Getty Images) Kish defecó cuando Herrig intentaba encajarle un mataleón. (Getty Images)

Este bochornoso momento fue captado por las cámaras en plena transmisión en vivo, motivo por el cual se terminó convirtiendo en viral en las redes sociales. Y aunque parezca una broma, Justine Kish reveló que un fan le ofreció 15 mil dólares por entregarle su short sucio.



"Me ofreció 15 mil dólares por mis pantalones y yo pensé que no podía existir alguien tan asqueroso. El hombre tiene algo así como un santuario del UFC y quería mis pantalones para colgarlos allí. Me dio su nombre, su dirección de correo electrónico, todas esas cosas", explicó Kish en una entrevista con Submission Radio.



"La gente me dice que se lo envíe, pero me parece algo muy desagradable", agregó la peleadora de 29 años, quien ha tomado con mucho humor su incidente en el octágono. "Soy una guerrera, y nunca me rendiré. La mierda siempre pasa jajaja. Regresaré pronto" escribió en su cuenta de Twitter.