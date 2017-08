No hay nadie en el mundo del deporte de contacto que no esté hablando del Floyd Mayweather vs. Conor McGregor de este sábado. Inclusive, los luchadores de la WWE se animaron a decir su favorito de la pelea del siglo.

Fueron doce, entre superestrellas y anunciadores de la empresa, los entrevistados para conocer a su preferido. The Usos, TJ Perkins, Corey Graves, Mike Kanellis y Baron Corbin dijeron que apoyarán a 'Money'.

Mientras que Rene Young, Maria Kanellis y Becky Lynch, quien es de Irlanda, creen que 'The Notorious' dará la sorpresa en el T-Mobile. "Es irlandés y ya ha demostrado que puede hacer todo", declaró la excampeona de SmackDown.

Cabe señalar que los dos sobrantes fueron Enzo Amore y Rusev. El 'Certificado G' aclaró que la pelea debió ser triple amenaza con él incluido; mientras que el búlgaro no le dio importancia al resultado, ya que ambos se llevarán mucho dinero.