Los Premios Oscar entusiasman a muchas personas alrededor del mundo, y el universo de la WWE no podía quedarse atrás. Es por ello que decidieron vestir a sus estrellas más importantes y reinventar las películas nominadas para la edición número 89.



► Superestrellas de la WWE fueron desafiadas a tirar penales durante su gira en Alemania



La pareja más importante de la WWE fue la escogida para posar para La La Land, la película con más nominaciones en la historia -empata con Titanic con 14-. Lana y Rusev no dudaron en cambiar su vestuario por uno más de la época.



Pero, como La Autoridad no podía faltar, Triple H y Stephanie McMahon decidieron innovar y recrearon una película basada en la vida del Director de Operaciones de la WWE.



TAMBIÉN LEE...