La pelea co-estelar del UFC 210 entre Gegard Mousasi y Chris Weidman dejó incómodos a los espectadores del KeyBank Center de Nueva York por el resultado, pues se resolvió como una polémica decisión del árbitro.

Resulta que en el segundo round, Mousasi conectó un par de ganchos a Weidman lo que llevó que este último coloque las manos en el suelo. En ese momento, el holandés le aplicó unos rodillazos por la zona entre la oreja y la nuca, partes que no están permitidas por ley.

UFC Los médicos revisaron a Weidman. (Getty Images)

Por ello, el árbitro decidió parar el encuentro por unos minutos mientras atendían a Weidman. Muchos pensaban que la lucha acabaría sin ganador por no respetar las normas; sin embargo, el réferi Dan Miragliotta interpretó que las manos en el suelo del estadounidense eran porque ya no podía competir por lo que decidió darle la victoria a Mousasi por nocaut técnico aunque esto no le haya gustado a ninguno de los competidores.