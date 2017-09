Una de las peleas más esperadas en la división femenina se realizará sí o sí este sábado (10:00 pm/ FOX Action). La campeona de peso gallo, Amanda Nunes, defenderá su título ante Valentina Shevchenko en la estelar del UFC 215 desde Canadá.

Faltaban pocas horas para el inicio del numero 213, en julio, y la noticia cayó como un baldazo de agua fría. "No puede ser", decían los fanáticos. Nunes se había negado a enfrentar a Shevchenko pese a tener el alta médica, alegando una sinusitis (gripe severa, con mocosidad).

Esta excusa no dejó a nadie conforme, ni siquiera en su natal Brasil, donde fue duramente criticada. Pero, sea cual sea la razón que la motivó a no luchar, no parece haberle resultado a la 'Leona': nada ha cambiado en los últimos dos meses.



Eso quedó comprobado en el pesaje. Pese a tener en frente a la temible guerrera que noqueó a Ronda Rousey y Miesha Tate, Valentina se mostró muy serena y decidida, como aquella vez. Con los ojos puestos sobre su próxima ‘presa’.



"Estuve lista el pasado 8 de julio y también lo estoy ahora. No hay nada más que decir, que empiece la acción", dijo la ‘Bala’, demostrando que sus nervios de acero le permitieron esperar, con paciencia, su chance de pelear por el título de peso gallo (61 kilos) de la UFC.



¿Por qué se siente tan tranquila? Quizá porque la primera vez que enfrentó a Amanda, perdió por muy poco. Y a juzgar por su mirada, parece que esta vez tiene todo calculado para llevarse el triunfo. Y el cinturón.



Nacida en Kirguistán pero con la bandera peruana sobre la espalda, la ‘Bala’ dejará hoy la vida en la jaula en búsqueda de sus dos objetivos: cobrar revancha y regalarle al Perú su primer título mundial de la UFC. ¡Que así sea!